Los Alamitos ratifica en votación que no aplicará ley “santuario” de California

A pesar de los cientos de comentarios que se presentaron a favor de la Ley SB 54, que declara a California como santuario de inmigrantes, el concejo de Los Alamitos ratificó una ordenanza que excluye a la ciudad de la aplicación de la norma.

La primera ronda de votaciones el mes pasado, en la que se aprobó la iniciativa, originó una ola de protestas y movilizó a centenares de defensores de la medida, quienes participaron en las audiencias públicas antes de la segunda ronda, la cual concluyó con cuatro votos a favor y uno en contra.

El alcalde Troy Edgar dijo que, aunque haya otras ciudades que rechazan fondos que otorga el gobierno federal para combatir el crimen, la ciudad que él representa está dispuesta a recibir ese dinero.

El jefe del ayuntamiento no está solo en su deseo de apoyar al presidente de Estados Unidos. Decenas de seguidores de Donald Trump apoyaron la medida y continuaron con la estrategia de ir de ciudad en ciudad para lograr el mismo objetivo.

Los Alamitos councilman Warren Kusumoto: "Our local citizens have less rights than somebody who is not even entitled to be here legally." pic.twitter.com/y8AOe4UOJn

— Fox News (@FoxNews) April 17, 2018