El Concejo de la Ciudad de Long Beach someterá a votación una ley que podría ofrecer a los inmigrantes indocumentados protección adicional contra las autoridades federales, reportaron medios locales.

La Ley de Valores de Long Beach, sobre la que se decidirá este martes, prohibiría a todos los empleados y departamentos de la ciudad recopilar información sobre los inmigrantes indocumentados, al tiempo que autorizaría la creación de un fondo de defensa legal para quienes enfrentan la deportación.

“Mientras Long Beach sea una de las ciudades más diversas de la nación, apreciaré una política que muestre un fuerte apoyo para nuestras comunidades. Sé que podemos trabajar con nuestros departamentos de la ciudad y socios educativos para construir un mejor ambiente de inclusión en lugar de miedo”, señaló la concejala Lena González, reportó Press Telegram.

RT & spread the word! Community members & organizations will meet on Tuesday, March 13th, at 5pm at Long Beach City Hall to ensure once and for all that Long Beach becomes a #SanctuaryCity by demanding they pass a clean Long Beach Values Act. pic.twitter.com/UP5EYrrCeR — VoiceWaves (@LBVoiceWaves) March 10, 2018

La Ley de Valores de Long Beach impediría a los funcionarios de la ciudad recopilar “información sensible”, como ciudadanía y estatus migratorio, a menos que esté “directamente relacionada con un servicio o función de la ciudad”, como un juicio, en sintonía con la ley estatal SB54, que permite que los datos de personas con condenas por delitos anteriores se compartan con los agentes de inmigración.

Esas excepciones son para “proteger la salud y la seguridad públicas”, dijo el vicegobernador, Kevin Jackson, quien reveló que la ciudad donaría 100,000 dólares a un fondo que proporcionaría servicios legales gratuitos a cualquier persona que enfrente la deportación.

Thank you for taking action and standing with #SanctuaryLB, digitally and in person. Keep contacting your councilmembers (https://t.co/KFadBwb1Xh) and reaching out to your communities so we can pack the room when the Long Beach Values Act gets to City Council on March 13! pic.twitter.com/RIp2rcLQEz — BHC Long Beach (@BHCLongBeach) 9 de marzo de 2018

En el área de Long Beach y Lakewood hay 1,432 casos pendientes de deportación, de los cuales, en 491 el acusado no cuenta con representación legal, según una base de datos de la Universidad de Syracuse que rastrea las deportaciones. Tan sólo en los últimos tres meses se han presentado 79 casos en el área.

I’ve said this before but I’ll say it again:

A city with a diverse, magical population that protects the rights of immigrants is a strong city.

It would be HUUGE if we passed a CLEAN Long Beach Values Act this Tuesday, March 13th. #ICEoutofCA #ICEoutofLB https://t.co/WAtUOVqsNH — DSA Long Beach🌹🏝 (@DSALongBeach) 8 de marzo de 2018

El concejal Rex Richardson indicó que proteger a los inmigrantes es necesario para mantener los valores de la ciudad. “Valoro proteger a los estudiantes como soñadores, mantener unidas a las familias, explorar recursos legales para quienes lo necesitan y abogar por leyes que sean justas para las familias inmigrantes. Eso es lo que querría para mi familia”, declaró Richardson.

Alrededor del 42 por ciento de los residentes de Long Beach se identifican como hispanos o latinos, de acuerdo con datos del 2016 de la Oficina del Censo de Estados Unidos.