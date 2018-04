Líder de la MS-13 se declara culpable por cargos que podrían costarle hasta 50 años en prisión

Un miembro de alto rango de la pandilla MS-13 en Hollywood se declaró culpable de cargos federales por narcóticos y armas, por lo cual podría ser sentenciado hasta 50 años en prisión, informaron las autoridades.

José Ricardo “Shyboy” Alfaro, de 40 años, se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína y ser un delincuente en posesión de armas, indicó la Oficina del Fiscal federal en Los Ángeles en un comunicado.

Como resultado de su declaración, Alfaro enfrenta una sentencia de entre cinco y 50 años en una prisión federal, la cual se conocerá el próximo 20 de agosto, de acuerdo con el informe.

Alfaro fue detenido hace un año durante una operación contra la MS-13 en el área de Los Ángeles. Aunque entonces no fue acusado legalmente, quedó bajo arresto luego que las autoridades ejecutaron una orden de registro y descubrieron municiones en su vehículo.

Leader of MS-13's Hollywood clique pleads guilty to federal narcotics and weapons charges https://t.co/vDdiOs8Qrb

— US Attorney L.A. (@CDCANews) April 24, 2018