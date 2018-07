La ola de calor en California marca temperaturas históricas y aviva incendios

La ola de calor que sufre California este fin de semana dificulta el combate a varios incendios que siguen activos en el estado y provoca que se marquen máximos históricos en varias ciudades.

Ante la perspectivas del efecto de esta potente ola de calor, el gobernador Jerry Brown declaró el estado de emergencia en varios condados y áreas de California el viernes para unir esfuerzos de los cuerpos de seguridad y protección civil.

La presencia de vientos y la sequedad de muchas áreas de California son factores propicios para la expansión de más de una docena incendios que se combaten actualmente y para la aparición de nuevos fuegos, alertaron las autoridades.

#KlamathonFire [update] off Klamathon Road and Copco Road, south of Hornbrook (Siskiyou County) is now 22,000 acres and 20% contained. Evacuations in effect. Unified Command: @CALFIRESKU , @SiskiyouSheriff , @ORDeptForestry https://t.co/MNW31CJqMV pic.twitter.com/PZcYCrFPfu

En Goleta, al noroeste de Los Ángeles, cerca de 2,000 personas han tenido que ser evacuadas mientras los bomberos luchan contra un incendio que ya ha quemado 20 estructuras y consumido 80 acres (32.3 hectáreas) y solo está contenido en un 5%.

De los 13 incendios activos que actualmente se presentan en el Estado Dorado, el mayor de ellos se registra al noroeste y afecta parte de los condados de Napa y Yolo.

#CountyFire [update] As containment lines continue to grow, and many hazards are mitigated, the Napa County Sheriff’s Office has lifted the Evacuation Order for some areas in Napa County. pic.twitter.com/v4ghTNOcnm

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) July 8, 2018