Incendio forestal en California: miles de residentes obligados a evacuar

Un explosivo incendio que arrasó dos pequeñas comunidades en California llegó a la ciudad de Redding, 150 millas al norte de Sacramento.

Las llamas mataron a un operador de excavadora y quemaron a tres bomberos, además de destruir docenas de viviendas y forzar numerosas evacuaciones de zonas rurales.

El fuego devoró las comunidades de Shasta y Keswick antes de cruzar el Río Sacramento y llegar a Redding, que cuenta con cerca de 92,000 habitantes y es la más grande de la región.

“Está arrasando todo a su paso”, señaló el portavoz del Departamento de Bomberos de California, Scott McLean.

Los residentes de Redding, que no habían recibido órdenes de evacuación, se vieron sorprendidos y debieron huir sin previo aviso.

If you live near any of the neighborhoods under evacuation, please be prepared to leave at any moment. We will notify residents if they need to evacuate in person and via social media. pic.twitter.com/Zf3EL8591o

— Redding Police Dept. (@ReddingPolice) July 27, 2018