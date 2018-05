ICE detiene a destacado estudiante mexicano y lo acusa de pandillerismo

Estudiantes de Bakersfield College (B.C.) y la comunidad en general salieron a manifestarse luego que un estudiante de origen mexicano fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), informaron medios locales.

José Bello Reyes, de 21 años, es descrito como un estudiante destacado en B.C., tanto por sus compañeros como por sus profesores, muchos de los cuales se reunieron frente al edificio de administración de la universidad californiana para pedir la liberación del inmigrante, reportó The Bakersfield Californian.

De acuerdo con su familia, José y su hermano mayor, Oscar, fueron arrestados por agentes de ICE mientras se dirigían a su trabajo, bajo el argumento de estar en el país sin documentos; sin embargo, la agencia los acusa de pandillerismo.

“ICE confirmó que ambos hermanos son miembros de una pandilla callejera local. Además de estar en el condado ilegalmente, ambos hermanos tienen condenas penales por ofensas violentas que lesionaron a otros”, informó Richard Rocha, un portavoz de ICE a través de un comunicado.

ICE statement to @KGETnews on the detention of 21-year-old Bakersfield College student Jose Bello—> pic.twitter.com/KDkznzPj1N

“ICE se encontró previamente con ambos hombres, y se les otorgó la salida voluntaria a México. En algún momento después de regresar a México, volvieron a ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Ambas personas están bajo custodia de ICE en el Centro de Detención de Mesa Verde, y sus procedimientos de inmigración están en curso”, añadió Rocha.

Sin embargo, el presidente de la junta estudiantil de Bakersfield College, James Tompkins, aseguró que Bello era un alumno de alto rendimiento académico, que estudiaba leyes para poder respaldar a su familia y la comunidad.

También una exprofesora, Rosa Garza, dijo que José “era un buen alumno, siempre listo para aprender y que tenía buena actitud”. La comunidad estudiantil no necesitó conocer personalmente a Bello para sostener carteles en señal de protesta, consternados porque se rumoraba que era un estudiante con promedio de 4.0.

EDUCATION NOT DEPORTATION❗️❗️❗️ Happening now at Bakersfield College where students, professors and community leaders show support for Jose Bello -undocumented pre-law student detained by ICE. Watch the press conference on our Facebook page. #ICEoutofCA pic.twitter.com/beLM7I0tOS

— UFWF (@UFWF) May 23, 2018