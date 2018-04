Huntington Beach será la primera ciudad en demandar a California por Ley de estado santuario

Huntington Beach podría convertirse en la primera ciudad de California en demandar al estado por la Ley SB-54, también conocida como Ley de estado santuario, luego que el Concejo Municipal votó por 6-1 para presentar la querella.

Después que Los Alamitos votó en marzo para eximirse de la también llamada “Ley de Valores de California”, Huntington Beach celebró su votación, tras la cual pretenden impugnar ante un tribunal la legalidad de la SB-54, reportó The Orange County Register.

“California, como estado Santuario, está en violación de la ley federal como lo declaró el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, cuando anunció el 6 de marzo que el gobierno federal demandaría al estado por la ley SB54, y las leyes relacionadas AB450 y AB103. La demanda busca bloquear esas tres leyes”, expresó en un comunicado el alcalde de Huntington Beach, Mike Posey, previo a la votación.

La Ley de estado santuario limita la cooperación de las agencias locales y estatales con las autoridades federales de inmigración.

“El concejo de la ciudad tiene como prioridad la seguridad de todos sus residentes. SB54, AB450 y AB103 representan una amenaza a la seguridad pública”, añadió Posey en su declaración.

