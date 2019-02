Como si se tratara de un niño al que reprender por sus mentiras y barrabasadas, decenas de vecinos hispanos de San Diego (California) se liaron este martes a “chancletazos” con la imagen televisada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso del Estado de la Nación ante el Congreso.

Por segundo año consecutivo, vecinos de la comunidad de Barrio Logan, cerca de la frontera con México, se reunieron para ver el informe anual de Gobierno con la intención de lanzar chanclas hacia la pantalla cada vez que el mandatario dijera algo que consideraran falso o injusto.

Esta iniciativa con objetivo catártico sirve, explica a Efe Pedro Ríos, director del Comité de Amigos Americanos en San Diego, organismo detrás del evento, de “oportunidad” para que las personas se puedan “desahogar” ante un presidente y unas políticas “difíciles” para buena parte de la comunidad latina.

How #SanDiego watched the #SOTU tonight… with chanclazos! pic.twitter.com/2uaQ3nOCfI

Esta especie de “comedia” sirve para desquitarse de toda la “tensión” que ha provocado Trump desde que llegase al poder en enero de 2017, asegura el organizador.

Alberto Osornio, residente de San Ysidro, comunidad que alberga el paso fronterizo entre Tijuana (México) y San Diego, coincide con Ríos en que el mandatario les ha “dañado en múltiples maneras” y aunque sea de esta manera particular se sacan de encima “el estrés y la angustia” que causa la militarización de la frontera.

Y es que se anticipaba que el tema migratorio sería uno de los puntos centrales del discurso ante el Congreso de Trump, que aprovecha la reciente llegada de caravanas de centroamericanos a la frontera sur en busca de asilo político para reincidir en su petición de fondos para construir el muro con México.

Una vez que se inició la transmisión por televisión, no tardó mucho en volar la primera chancla de la noche y no fue precisamente dirigida al presidente.

Best way to watch this infuriating #SOTU. With community and chanclazos! ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼 Thank you for hosting @AFSCSanDiego #DefundHate pic.twitter.com/xqjUVNGeMb

— PANA (@PANASanDiego) February 6, 2019