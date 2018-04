El gobernador Jerry Brown indicó el miércoles que participará en la misión del presidente Donald Trump en la frontera con la contribución de hasta 400 miembros de la Guardia Nacional de California, luego de una semana de incertidumbre sobre cómo lograr un emplazamiento que se enfoca en gran medida en el combate a la inmigración ilegal y se apegue a la insistencia de Brown de que las tropas no realicen labores relacionadas con los migrantes.

Just spoke w @JerryBrownGov about deploying the @USNationalGuard in California. Final details are being worked out but we are looking forward to the support. Thank you Gov Brown!

— Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) April 19, 2018