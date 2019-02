Duro golpe a Trump. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció hoy que ordenará reducir el número de soldados de la Guardia Nacional asignados a la protección de la frontera con México, porque no quiere que formen parte de un “teatro político”.

Newsom se refirió así en un mensaje de Twitter a la posibilidad de que el presidente Donald Trump declare una crisis humanitaria “fabricada” en la frontera.

El gobernador asignó nuevas funciones a la mayoría de los guardias nacionales californianos desplazados en la frontera.

Según Nathan Click, portavoz de Newsom, de los 360 miembros destinados actualmente a proteger la frontera de California con México, 110 pasarán a dedicarse a la prevención de incendios y 100 al control del narcotráfico en puertos de entrada y al interior del estado.

The facts:

→ Immigrants commit crimes at a lower rate than native-born citizens

→ Lowest number of border crossings since 1971

→ Undoc population at its lowest level in more than a decade.

It’s time to stop using our National Guard as a political prop.https://t.co/Jl1HOomXBX

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 11, 2019