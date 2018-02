Fiscal de California presenta guía de asesoramiento a empleadores ante inspecciones de ICE

El fiscal general de California, Xavier Becerra, presentó una asesoría a los empleadores sobre cómo utilizar la Ley de Protección al Trabajador Inmigrante ante las inspecciones de las autoridades federales de inmigración.

Becerra, junto con el asambleísta demócrata David Chiu, del Distrito 17, presentaron la guía para la aplicación de la también conocida como ley AB 450, que afecta igualmente a los trabajadores indocumentados.

“Esta nueva guía detalla los derechos y responsabilidades para proteger la privacidad de la información de los empleados en su sitio de trabajo”, dijo Becerra en una conferencia de prensa que tuvo lugar en Sacramento, donde recordó que “la ignorancia de la ley no es excusa”.

Today my office issued a guidance on the privacy requirements of the Immigrant Worker Protection Act #AB450 https://t.co/2BigARvKuo — Xavier Becerra (@AGBecerra) 13 de febrero de 2018

Al anunciar las pautas para la aplicación de la AB 450, Chiu expresó que “Donald Trump ha declarado una guerra a las comunidades inmigrantes”. “Ofrecemos esta ley porque hemos anticipado que Donald Trump atacará los sitios de trabajo”, argumentó el asambleísta.

Deportations are bad for business. They disrupt workers lives & our CA economy. Our law, the Immigrant Worker Protection Act, gives workers & business owners the clarity they need if ICE visits their workplace. pic.twitter.com/yg2W7IIyDp — David Chiu (@DavidChiu) February 13, 2018

El manual, presentado conjuntamente con la oficina de la Comisionada del Trabajo de California, Julie Su, fue elaborado luego de reuniones y consultas con representantes de diferentes tipos de negocios, explicó Becerra.

Along with the guidance, we issued a joint guidance w/ Labor Commissioner Julie Su on FAQ’s to help employers & workers understand and comply with the new state law https://t.co/G7GFx4YEnf — Xavier Becerra (@AGBecerra) 13 de febrero de 2018

Entre ellos se incluyen organizaciones de empleadores de la agricultura, la construcción, restaurantes, hoteles, trabajadores domésticos y profesores, entro otros sectores.

A mediados de enero, Becerra advirtió a los empleadores sobre las multas que van desde 2,000 hasta 10,000 dólares por el incumplimiento de la AB 450, que comenzó a regir en California desde el primer día de 2018.

Firmada por el gobernador Jerry Brown en octubre de 2017, la AB 450 exige que los empleadores pidan una orden judicial antes de permitir el ingreso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a los sitios de trabajo.

Igualmente, obliga a informar a los trabajadores “en el lenguaje que el empleador normalmente usa para comunicar información al empleado”, dentro de las 72 horas siguientes al recibo de una Notificación de Inspección (NOI), plasmada en la Forma I-9 de Verificación de Elegibilidad para el Empleo.

TE PODRÍA INTERESAR: Segundo juez federal bloquea decisión de cancelar DACA

Una copia de la notificación deberá ser publicada junto con la fecha en que el empleador la recibió, así como sobre la “naturaleza de la inspección” en la medida en que se sepa.

A finales de enero pasado, las autoridades de inmigración realizaron visitas a 77 negocios del norte de California, notificándolos para la presentación de la documentación que comprueba que los trabajadores cumplen con la ley federal que prohíbe la contratación de personas sin residencia legal en el país.

En enero de este año, las autoridades federales realizaron inspecciones en cerca de 100 franquicias de la cadena 7-Eleven en 17 estados del país, incluyendo California, con un saldo de 21 indocumentados detenidos.