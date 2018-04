Un controvertido juego realizado por estudiantes de secundaria en Benicia, California, ha llamado la atención de propios y extraños, ya que se llama “La Migra”, que es la palabra en español para referirse a las autoridades de inmigración.

A bordo de automóviles, los estudiantes de nivel superior persiguen a los más jóvenes, quienes corren por la ciudad, hasta que son atrapados y subidos a los vehículos.

Es el típico juego de “policías y ladrones”, pero allí prefieren llamarlo “La Migra”, en clara alusión a las redadas que realizan agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para perseguir a personas indocumentadas.

“Decir que es ‘La Migra’ ir tras las personas indocumentadas es bastante ofensivo”, declaró Daniel Serna, padre de un estudiante, a ABC7 News.

Sin embargo, a los estudiantes no parece importarles el nombre del juego. “Quiero hacerlo porque es divertido. Me gusta divertirme y buscar emoción”, dijo Elijah Alvarado, estudiante de la secundaria Benicia.

“No me importa porque también soy hispano. No me importa”, agregó Alvarado, cuya madre tampoco presta atención al nombre del juego.

“Creo que es increíble que los niños se reúnan y hagan algo divertido afuera en lugar de jugar videojuegos”, aseguró Kristie Alvarado.

Serna coincide en que el juego en sí no es el problema, sino el nombre, que tiene matices políticos y raciales. “¿Cómo reaccionaría el distrito (escolar) si simularan que eran nazis persiguiendo a judíos o el KKK persiguiendo a los negros? Creo que lo verían un poco diferente”, dijo Serna.

El distrito escolar envió un correo electrónico a los padres advirtiendo del juego no autorizado, en tanto la policía de Benicia intensificó los patrullajes en busca de conductores imprudentes, sobre todo aquellos estudiantes que pudieran estar involucrados en el juego.