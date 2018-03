Un policía murió durante un enfrentamiento a tiros con un hombre que se mantuvo por unas 15 horas atrincherado en un apartamento en Pomona, en California, en medio de una fuerte presencia policial.

Según informaron hoy las autoridades policiales del Condado Los Ángeles, el oficial Gregory Casillas, de 30 años, murió en un hospital local luego de que él y otro agente resultaran heridos por los disparos que el hombre efectuó desde el apartamento.

We are deeply moved by the love and support we have received from our law enforcement brothers and sisters, our community and people across the US during this difficult time. Our hearts are heavy as we mourn the loss of our brother, Officer Gregg Casillas. pic.twitter.com/iCZph5DsvF

— Pomona Police Dept. (@PomonaPD) March 11, 2018