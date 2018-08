California sufre el peor incendio de su historia (VIDEO)

Un incendio forestal originado el pasado 27 de julio en la zona de Mendocino se convirtió en el más grave en la historia de California, tras haber arrasado 114,850 hectáreas de terreno.

Con esta última actualización, el fuego superó las 113,800 hectáreas devastadas en los condados de Ventura y Santa Bárbara por el incendio “Thomas” del año pasado.

“Hemos roto un récord. Este es uno de esos récords que no quisieras ver”, dijo el subdirector del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire), Scott McLean, a Los Angeles Times.

The #CaliforniaWildfires could break a record… and not a good one. pic.twitter.com/8vLldNrpJ2

— Galen Ettlin WCAX (@GalenEttlin) August 7, 2018