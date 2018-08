Los inmigrantes que viven en California como indocumentados podrían ocupar algunos cargos públicos de acuerdo con una iniciativa enviada por el Senado estatal al gobernador Jerry Brown.

La medida, aprobada en el Senado con 26 votos a favor por 11 en contra, permitiría a personas mayores de 18 años que carecen de autorización legal para vivir en el país ser nombradas a juntas y comisiones.

El senador Ricardo Lara, autor del proyecto de ley, dijo que la medida anularía leyes diseñadas para excluir a los inmigrantes de la vida cívica.

“Elaboramos las mejores políticas cuando escuchamos las voces de todos los californianos, sin importar dónde hayan nacido o su aspecto”, dijo el demócrata de Bell Gardens.

Today the Assembly rejected California's long history of excluding immigrants by passing #SB174 allowing all qualified residents to serve on boards and commissions. We are an inclusive CALIFORNIA! https://t.co/VdPFiXodkX pic.twitter.com/HDCGil3MqL

La propuesta, la SB174, no permite que los inmigrantes que carecen de permiso para trabajar ocupen cargos locales remunerados.

Algunos inmigrantes que viven en California tienen permisos de trabajo, pero no condición legal como beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

Today, with the passing of #SB174, the CA Assembly reconfirmed that our state is defined by its commitment to inclusivity, opportunity, and fairness towards all California residents, regardless of their immigration status. https://t.co/zXmX2PBpCG

— Antonio Villaraigosa (@antonio4ca) August 25, 2018