California: Ordenan a senador que deje de dar abrazos

Un comité de la Legislatura de California ordenó a un senador estatal que deje de dar abrazos a la gente, luego que una investigación concluyó que su efusiva actitud incomoda a varias de sus colegas femeninas.

Sin embargo, la pesquisa divulgada el jueves halló que los frecuentes abrazos del senador Bob Hertzberg no tenían motivaciones sexuales y la mayoría de las veces no eran mal recibidos.

Hertzberg, demócrata de Los Ángeles, ha sido apodado “Hugsberg” (combinación de “Hug” o abrazo en español y “Berg”, parte postrera de su apellido) y “Oso abrazador” por saludar a hombres y mujeres con efusivos abrazos.

El Comité de Regulaciones del Senado lo reprendió formalmente el martes y le ordenó que dejara de dar abrazos, pero no será disciplinado.

“Yo entiendo que no puedo controlar la manera cómo se percibe un abrazo, y no todo el mundo tiene la capacidad para hablar sobre comportamientos indeseados”, dijo el senador en un comunicado. “Es mi responsabilidad tener esto en cuenta, y respetar lo que me pide el Comité de Regulaciones, que no inicie un abrazo”.

Tres legisladores de California han renunciado tras ser acusados de conducta sexual explícitamente inapropiada.

La investigación sobre Hertzberg evaluó cuatro quejas que datan del 2010, relacionadas a tres colegas femeninas y un funcionario de orden y seguridad. Concluyó que el senador abrazó a las tres personas de tal manera que las hizo sentir incómodas e hizo sentir incómodo al funcionario de orden y seguridad al “bailar brevemente de espalda con él”.