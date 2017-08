California: Eclipse afectará abastecimiento de energía solar

Cuando la Luna pase frente al sol durante el eclipse del lunes, California perderá energía solar suficiente para proveer electricidad a más de 1.5 millones de casas.

Esta pérdida resalta el creciente uso de energía fotovoltaica en el estado. El lunes habrá menos energía solar disponible durante tres horas.

California ha adoptado las energías renovables rápidamente y ahora produce el 40% de la energía solar del país. El eclipse presenta un desafío raro para quienes administran la red eléctrica del estado porque la energía solar disminuirá y aumentará más rápidamente que en condiciones normales en las que hay nubes o anochece.

