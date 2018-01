Miles de personas en Utah podrían haber quedado expuestas a la hepatitis A, en medio de un brote que originalmente se registró en San Diego, indicaron autoridades de salud.

Trabajadores infectados podrían haber contagiado a clientes en dos restaurantes del área de Salt Lake City y en una tienda de abarrotes, señalaron las autoridades. Los tres lugares fueron vinculados a un brote en Utah, que comenzó en agosto entre indigentes y consumidores de drogas de Salt Lake City.

En los exámenes se halló que están relacionados con un brote en San Diego, en el que murieron 20 personas y cientos más se enfermaron, dijo Nicholas Rupp, portavoz del Departamento de Salud del condado Salt Lake.

Se trata de la peor epidemia de su tipo en Estados Unidos en 20 años. Las autoridades de California han dicho que ha disminuido el número de casos nuevos en San Diego, pero que no ha terminado.

Las autoridades de Utah creen que la enfermedad se propagó cuando las personas se mudaban de un centro para indigentes a otro entre los dos estados, señaló Rupp. Utah ha confirmado 152 casos hasta ahora, sin fallecimientos.

La hepatitis A es una enfermedad hepática extremadamente contagiosa que se extiende fácilmente a través de agua o alimentos contaminados, o por contacto sexual.

Las personas sin hogar son especialmente vulnerables porque con frecuencia no tienen acceso fácil a instalaciones para el aseo personal, dijo Rupp. Otros brotes en Arizona y Colorado también han sido vinculados con el de San Diego.

La gente puede contagiarla mucho antes de saber que está infectada porque la enfermedad tiene un período de incubación de hasta siete semanas.

