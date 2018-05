Una investigación en el condado Orange contra la Mafia Mexicana condujo al arresto de 85 personas y la incautación de 36 armas de fuego, poco más de seis kilogramos de metanfetamina y más de un kilo de heroína, anunciaron autoridades de California.

La Unidad de Operaciones Especiales del Departamento de Justicia de California, la Patrulla de Caminos de California y la División de Pandillas del Departamento del Alguacil del Condado Orange trabajaron en conjunto a lo largo de tres meses en esta operación, que tuvo como objetivo a la banda callejera Sureño y su empresa criminal dirigida por la Mafia Mexicana.

“Aprehender criminales peligrosos es mi prioridad número uno. Haremos responsables a quienes aterrorizan a nuestras comunidades y ponen en riesgo la seguridad pública”, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, al dar a conocer el resultado de la investigación.

“El éxito de esta operación resalta la importancia de las alianzas colaborativas entre las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. La comunicación compartida entre nuestras respectivas agencias ha resultado en la eliminación de amenazas significativas de nuestra comunidad”, externó Sandra Hutchens, alguacil del condado Orange.

#OCSDPIO PRESS RELEASE: Attorney General Xavier Becerra and Orange County Sheriff Sandra Hutchens today announced the arrest of 85 people, and the seizure of firearms and drugs as part of an investigation of the Mexican Mafia operating in Orange County. pic.twitter.com/N8XjLLaYve

— OC Sheriff, CA (@OCSD) May 2, 2018