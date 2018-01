Un letrero falso que da la bienvenida al “estado santuario” a los conductores que llegan a California por la autopista 15 apareció esta semana, informaron medios de comunicación locales.

El anuncio, en el que se lee “Estado oficial del santuario. ¡Bienvenidos criminales, ilegales y MS13! ¡Los demócratas necesitan los votos!”, fue colocado debajo de un letrero oficial del estado que da la bienvenida a California, cerca de la ciudad de Primm, en el límite con Nevada.

Aunque las autoridades no lo confirmaron, al parecer se trata de una protesta más que una broma, luego que en octubre pasado el gobernador, Jerry Brown, firmó la legislación de estado santuario que garantiza protecciones para los inmigrantes que viven en California de manera ilegal.

OMG! Look at this sign someone put up on the 15 Freeway between LA and Las Vegas!

It reads :

Welcome to California. Official Sanctuary State.

Felons, Illegals and MS13 Welcome

Democrats need the Votes! #NewYearsDay pic.twitter.com/pc5xRnqZIB

— Kambree Kawahine Koa (@KamVTV) 1 de enero de 2018