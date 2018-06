La alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, dijo que se está preparando “para lo peor” en la investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) acerca de la advertencia que hizo a los inmigrantes sobre una redada federal realizada en febrero.

“Asumo lo peor”, dijo Schaaf. “Me estoy preparando para lo peor”, agregó la alcaldesa, reportó San Francisco Chronicle.

Schaaf también espera que los investigadores utilicen “todos los medios que tienen” para rastrear cómo se enteró antes de tiempo de la operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del norte de California.

“No retrocederé. Tengo muy claro cuáles son los valores de la gente de Oakland, y creo que es mi trabajo continuar defendiendo esos valores”, añadió Schaaf.

Oakland Mayor Libby Schaaf says ICE should be abolished: "I think that it is a failed experiment, and that we have to move this country forward in a way that is reflective of our values" pic.twitter.com/ZJPgZJ72AP

— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) June 30, 2018