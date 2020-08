Gavin Newsom, gobernador de California, junto con los l铆deres del legistlativo estatal, acordaron un proyecto de ley para proteger a la gente de los desalojos durante la pandemia

Se suspenden desalojos durante la pandemia en California. El gobernador de California, Gavin Newsom, y los l铆deres del legislativo estatal, han acordado un proyecto de ley para proteger a la gente de los desalojos durante la pandemia.

Los inquilinos que no han pagado su renta entre marzo y agosto ser铆an los benficiarios de este proyecto de ley, y para ello, deber谩n firmar un documento en el que digan que sufren penurias econ贸micas debido al coronavirus.

Esta protecci贸n se extender铆a m谩s all谩 de agosto para los inquilinos que puedan pagar al menos el 25 por ciento del total de la renta adeudada entre el 1 de septiembre y el 31 de enero.

Los desalojos estar铆an autorizados a partir del 1 de febrero del a帽o pr贸ximo.

Cabe destacar que este proyecto no condonar铆a los pagos adeudados. Los propietarios podr铆an iniciarles juicio y un juez podr铆a ordenar el pago, pero no se les podr铆a desalojar.

Los tribunales de California han detenido la mayor铆a de los procesos de desalojo y ejecuci贸n hipotecaria desde el 6 de abril debido a la pandemia por el coronavirus.

Estas protecciones caducan el pr贸ximo martes, lo que hace temer una ola de desalojos en un estado que tiene la mayor poblaci贸n indigente de todo el pa铆s.

Pero no solo en California ha habido novedades en cuanto a la suspensi贸n de desalojos con motivo de la pandemia por el coronavirus, ya que en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo, extendi贸 por otros 30 d铆as la moratoria que proh铆be los desalojos de inquilinos en la ciudad (Con informaci贸n de The Associated Press).

