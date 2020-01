Página

Rochelle López se enteró el lunes por la noche a través de las noticias que su hijo Román Anthony López había muerto en California.

El niño de 11 años de edad fue declarado como desaparecido el sábado cerca de su casa en la comunidad de Placerville, pero el domingo por la mañana fue hallado su cadáver en esa misma localidad

Autoridades concluyeron con la autopsia al cuerpo Román Anthony, pero reservaron cualquier detalle en torno al caso para no entorpecer las investigaciones; su muerte seguirá siendo un misterio por 4 ó 6 semanas más

California. A través de las noticias, Rochelle “Shelly” López se enteró en Milwaukee de la muerte de su hijo de origen hispano Román Anthony López, casi un día y medio después de que las autoridades informaran sobre el hallazgo del cadáver del niño de 11 años de edad en la comunidad de Placerville, el domingo por la mañana.

“No sé qué le sucedió. No sé si tenía dolor. Y no sé si me estaba extrañando o qué estaba pasando”, dijo “Shelly” López el martes al canal de noticias WTMJ 4 de la cadena NBC en Wisconsin.

Román Anthony López desapareció el sábado 11 por la mañana, y su cadáver fue hallado al día siguiente luego de que se montara un rastreo por parte de corporaciones policiacas, residentes de la comunidad y compañeros de trabajo de su padre.

Hasta este jueves no había personas arrestadas, pero se abrió una investigación en torno a un posible homicidio.

La desaparición de Román Anthony López provocó que casi toda la comunidad de Placerville se movilizara desde la noche del sábado, hasta que fue reportado su hallazgo el domingo por la mañana, pero sin vida.

Su muerte se considera sospechosa y el Departamento de Policía de Placerville, en el Condado de El Dorado, ha emprendido una investigación para esclarecer el deceso de Román Anthony, quien fue visto por última vez el viernes por la noche en su casa de la calle Coloma.

El Departamento de Policía de Placerville y la Oficina del Fiscal del Condado de El Dorado informaron este jueves que la autopsia al cuerpo del niño ha concluido, pero advirtieron que no proporcionarán información hasta dentro de 4 a 6 semanas, o hasta que haya concluido la investigación, pues cualquier filtración podría entorpecer el esclarecimiento del caso, detalló el periódico Mountain Democrat.

Hasta el momento sólo se ha confirmado que el cadáver fue encontrado en la casa marcada con el número 2892 de la calle Coloma, cerca de la vivienda donde Román Anthony radicaba con su madrastra Lindsay y su padre Jordan Piper, y que ninguno de los dos encontró a Román en su habitación el sábado por la mañana cuando fueron a avisarle que el desayuno estaba listo.

Casandra Lennox, hermana de “Shelly” y tía de Román Anthony, relató que el lunes por la noche se reunieron su madre, su hermana y una amiga de la familia para advertirle a Rochelle que el niño había fallecido en una ciudad de California durante el fin de semana, según habían visto en las noticias.

“Hay tantas historias diferentes por ahí, y no sé cuál es la verdad y quiero saber, quiero saber qué le pasó a mi hijo”, dijo Rochelle López. “Quiero saber cuáles fueron sus últimos momentos. ¿Por qué estaba donde estaba. Si alguien sabe algo, cualquier pequeña cosa ayudaría. ¡Sólo quiero saber qué le pasó a mi hijo!”, exclamó en la entrevista al canal de noticias WTMJ 4 de la cadena NBC con sede en Milwaukee.