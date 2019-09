La Fiscalía del Distrito sur de California presentó cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero a 85 personas asociadas al mexicano Cártel de Sinaloa y que operaban en el condado de San Diego, sur de este estado.

La acusación es resultado de un año de investigación encabezada por la Agencia Antidrogas (DEA) y el Servicio de Impuestos Internos y que derivó en una serie de redadas ejecutadas esta madrugada, en las que se decomisaron cuatro libras de metanfetaminas y dos armas de fuego.

85 people were indicted in connection to a massive county-wide drug ring tied to the Sinaloa Cartel. Officials said a “majority” of them have been arrested. https://t.co/D5WgkWG1N6 pic.twitter.com/GnvzmMJhUG

