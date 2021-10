The Sun, informó que la Junta de Impuestos de Franquicias mencionó que la mayoría de los pagos se realizarán esta semana a medida que el estado continúe con la implementación de su estímulo Golden State. Por ende, los ciudadanos a finales de esta semana podrán cobrar el cuantioso cheque que varias personas estén esperando.

Para los ciudadanos californianos que estén esperando ayuda económica, esta noticia podría alegrarles el día. Se informó que el fondo de estímulos del Golden State, llegará este fin de semana para los ciudadanos que declararon sus impuestos y que recibieron el primer cheque en los meses anteriores. Si usted se inscribió al programa pero no recibió el primer cheque, probablemente no llegará este segundo fondo.

Las personas que no tengan hijos recibirán un cheque de $600 dólares, mientras que las personas con hijos podrán cobrar su cheque con una cantidad mayor. Este pago se generó después de que las personas declararan con su impuesto del año 2020, por lo que en un par de días podrían estar teniendo en sus manos ese preciado cheque.

De acuerdo con The Sun, se dio a conocer que las personas que agregaron la información sobre su banco para recibir el dinero de este fondo podrán cobrar los depósitos directos el 29 de octubre . La situación tardará un par de días, para las personas que decidieron recibir su cheque a través de correo ya que probablemente lo recibirán el 1 de noviembre.

The Sun, mencionó que hasta estos momentos se han emitido alrededor de 4,5 millones de pagos de Golden State estímulo II. Por esa razón, se publicaron las fechas para recibir el cheque en cuestión y que en los próximos días podría ayudar a cientos de familias que están atravesando una situación económica complicada .

"Para la mayoría de los californianos que califican, no necesita hacer nada para recibir el pago de estímulo más que presentar su declaración de impuestos de 2020.", menciona la página oficial donde se ha posteado la información sobre el Golden State y las posibilidades de obtener el cheque.

¿Cómo funciona el Crédito Tributario por Hijos?

Según la legislación aprobada en marzo, esta año las familias recibirán hasta $ 3,600 por cada niño menor de 6 años y hasta $ 3,000 por cada niño entre 6 y 17 años. La primera mitad de ese dinero llegará a través de los seis pagos mensuales adelantados de julio a diciembre. Los padres tendrán que reclamar los $ 1,800 dólares restantes el año que viene cuando presenten su declaración de impuestos 2021.

Para determinar su elegibilidad, el IRS está utilizando la información que haya suministrado en sus impuestos de 2020 o 2019. Si usted aun no tiene claro si califica o no para recibir estos cheques, el IRS recomienda utilizar el Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos. Le pedirán algunos datos personales para poder confirmarle si usted es elegible o no.