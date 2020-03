Las personas de 65 años o más y aquellos que tienen condiciones preexistentes que les hacen vulnerables al coronavirus en California deberán permanecer en sus hogares, ordenó este domingo el gobernador Gavin Newsom.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el dirigente indicó que se debe proteger a las personas “más vulnerables” a los efectos del COVID-19, según reseñó Efe.

Siguiendo el ejemplo de estados como Illinois y Ohio, Newsom ordenó que “bares, clubes nocturnos, bodegas y cervecerías deben cerrar” en California para intentar evitar la propagación del coronavirus.

A los restaurantes, el gobernador les pidió que se concentren en preparar comida para llevar para los que están “aislados”.

Con estas medidas, el gobernador busca reducir la propagación del coronavirus en California y así asegurar que elementos “esenciales” como el sistema de salud, supermercados y tiendas de comestibles, farmacias y proveedores de servicios sociales puedan “seguir funcionando”.

Al asegurar que los mayores y personas que forman parte de los grupos de riesgo por tener dolencias sobrevenidas están “aislados” en sus casas, las demás personas que pueden continuar trabajando de manera segura y seguir siendo productivos podrán hacerlo.

NEW: Those that are 65 and older or vulnerable to #COVIDー19 must practice home isolation.

Bars, night clubs, wineries, and breweries should close in CA.

Restaurants — focus on takeout for those isolating. Maximize social distancing.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) March 15, 2020