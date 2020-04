California invertirá $42 millones para proteger a los más jóvenes y enviará dinero a miles de familias y niños de acogida en medio de crisis por coronavirus.

El gobernador del estado, Gavin Newsom, anunció el nuevo plan estatal con el que 25,000 familias vulnerables recibirán dinero.

Otro de los grupos que busca proteger el estado, y que más ha preocupado durante la pandemia, son los menores en acogida.

Para su protección, California ha destinado $42 millones de dólares.

“Todos los niños merecen crecer en un ambiente seguro, estable y acogedor, libre de miedo, abuso y negligencia.”, escribió la Oficina del Gobernador de California a través de cuenta de Twitter.

Al tiempo en que anunciaban que: “Hoy, el Gobernador Newsom lanzó $ 42 millones en inversiones para proteger a los californianos más jóvenes con mayor riesgo de abuso y maltrato debido a # COVID19. #StayHomeSaveLives”.

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) April 14, 2020