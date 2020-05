Louis Gabriel Lucero, un latino sospechoso del asesinato de su novia Erlinda Villarreal y sus dos niños de 9 y 12 años en California, fue capturado este jueves en Eagle County, Colorado, por otros cargos no relacionados.

Lucero se encuentra detenido por estos cargos, así como por la orden de arresto emitida por el condado de San Bernardino, en California, informaron las autoridades a Efe.

Alguaciles de San Bernardino anunciaron en la mañana del jueves la búsqueda de Lucero como sospechoso del asesinato de su novia y dos niños, cuyos cuerpos fueron hallados el miércoles en un área desértica del condado.

Lucero, de 35 años, fue señalado como un prófugo “armado y peligroso” por el Departamento de Alguaciles del Condado de San Bernardino (SBSD). Es el principal sospechoso del asesinato de Villarreal, de 42 años, y los dos niños.

En su cuenta de Facebook, Serena Marie Villarreal, sobrina de Erlinda, pidió ayuda económica este jueves para los gastos de funeral y sepultura de su tía y sus dos primos. “Por favor ayúdennos para sepultar a mi tía y a mis dos sobrinitos. Cualquier donación ayudará”, escribió Serena Marie.

Los alguaciles fueron alertados el miércoles alrededor de las 11.00 de la mañana de un posible caso de violencia doméstica en una vivienda de Victorville ocupada por Lucero, Villarreal y los dos menores. Las autoridades encontraron señales de un enfrentamiento, aunque no había nadie en la residencia, y los esfuerzos de los agentes para localizar a la pareja no dieron resultado.

Victor Valley News informó este jueves que Serena Marie dijo haber recibido una llamada el miércoles de uno de los niños contándole que había ocurrido una disputa doméstica en la residencia. Posteriormente, a las 17.36 de la tarde las autoridades recibieron una llamada denunciando el hallazgo de tres cadáveres en un sector desértico de Apple Valley, ciudad vecina a Victorville.

Los detectives de homicidios que atienden la investigación identificaron a Villarreal y concluyeron que las víctimas salieron de la residencia con Lucero.

Los investigadores creen que la mujer y los dos menores fueron asesinados en un lugar diferente y abandonados posteriormente en el desierto.

