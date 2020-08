Buscan a bombero californiano que habría desaparecido en México

Francisco Aguilar, quien trabaja para el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, fue a su casa en Rosarito y no se le ha vuelto a ver

El FBI está ayudando a las autoridades mexicanas a encontrar al bombero

Por su parte, El FBI está ayudando a las autoridades mexicanas a encontrar al bombero californiano, quien también es veterano del Ejército de EE.UU., sin éxito alguno hasta el momento.

De acuerdo con información del programa Al Rojo Vivo, disponible en su canal de YouTube, el FBI confirmó que ya tiene en su poder los videos de la cámara de seguridad de la casa del bombero californiano, Francisco Aguilar, quien habría desaparecido en México, aunque sus familiares desconocen su contenido.

Con 48 años de edad, Francisco Aguilar no ha dado señales de vida desde el jueves pasado cuando fue a su casa en Rosarito, en México, la cual solía rentar.

Amaris Aguilar, hija del bombero californiano, expresó lo siguiente: “No me importan todas las cosas que tenemos allá, en Rosarito, no me importa nada, solo que mi papá regrese vivo”.

La joven también comentó que su tío acudió a la casa de Rosarito y notó que estaba desordenada y con señales que había sido robada.

“Alguien se llevó la computadora, ya no está el carro que teníamos allá, un Jeep blanco, ni la moto ya no está ahí, las mesas estaban atravesadas en el departamento, no sabemos qué pasó”, expresó Amaris Aguilar.

Francisco Aguilar se ha desempeñado como bombero en Los Ángeles, California, por espacio de 20 años. Sus familiares y amigos se unieron en oración para pedir que regrese sano y salvo a casa, pues es como si “se lo hubiera tragado la tierra”. Aún hay más información.

