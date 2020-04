California ayuda indocumentados. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este miércoles que el estado otorgará ayuda económica a miles de inmigrantes indocumentados afectados por el brote de coronavirus, convirtiéndose en el primer estado en tomar este paso.

“Sentimos un profundo sentimiento de gratitud por las personas que temen las deportaciones”, dijo Newsom en una teleconferencia.

Los pagos en efectivo de unos 500 dólares, que provienen de un fondo de 125 millones de dólares de contribuciones privadas y del estado y que ayudará inicialmente a unos 150 mil indocumentados adultos.

El estado esta aportando 75 millones de dólares, mientras un grupo de organizaciones benéficas se ha comprometido a recaudar otros 50 millones

Defensores de los derechos de los migrantes como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés) celebraron el anuncio del demócrata, que busca beneficiar a una parte de los más de dos millones de indocumentados que se estima viven en California, y que aportan más de 2 mil 500 millones de dólares en impuestos locales y estatales, según Newsom.

“Aplaudimos al gobernador Newsom por su iniciativa audaz y muy necesaria. Este es un reconocimiento del hecho de que las familias inmigrantes son esenciales para nuestro estado. Sus contribuciones económicas y laborales nos mantienen en movimiento”, dijo en un comunicado Angélica Salas, directora de CHIRLA.

California se convirtió en el primer estado en brindar seguro médico a los menores indocumentados, y el año pasado aprobó otorgar la asistencia de salud a jóvenes sin estatus legal de 19 a 26 años.

Newsom estaba dispuesto este año a discutir la posibilidad de extender la cobertura de salud a los indocumentados de la tercera edad.

Al ser cuestionado en días anteriores sobre el tema, el gobernador Newsom subrayó que aún espera evaluar el impacto del contagio de coronavirus en el presupuesto del estado de California para decidir sobre el tema.

La ayuda estatal se anunció un día después de que el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunciara asistencia financiera a través del Fondo Angelino, una medida que también incluye a los indocumentados residentes de la ciudad.

“Los que limpian nuestros hospitales, los que recogen nuestra comida, los que trabajan en nuestros almacenes, no importa cuál sea su situación legal actual. Están aquí como angelinos y los ayudaremos sin importar qué”, señaló Garcetti en una teleconferencia este martes.

La necesidad es tanta que en las primeras horas de abrirse las inscripciones este martes, la página web del programa angelino colapsó por la cantidad de solicitantes.

La ayuda a indocumentados anunciada se contrapone a la que aprobó el Congreso federal en marzo pasado y que ascendía a 2.2 billones de dólares, pero que no incluye a los indocumentados, aunque muchos de ellos, como los trabajadores del campo, han sido considerados “esenciales” por el Gobierno por el papel que juegan para garantizar el abastecimiento de alimentos para la población del país.

CA sobresale gracias a las comunidades inmigrantes, no a pesar de ellas.

El Gobernador @GavinNewsom anunció el primer fondo en la nación para ayudar a las familias inmigrantes de CA.

Aprendan más y encuentren la guía de recursos para inmigrantes ➡️ https://t.co/snYe5v55Rw pic.twitter.com/pCqwPNqnUA

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) April 15, 2020