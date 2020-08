Steve-O volvió a hacer de las suyas

El actor, conocido por su participación en la serie y películas de Jackass, fue rescatado por bomberos después de pegarse con cinta en un espectacular en Los Ángeles, California

Todo esto fue parte de una campaña publicitaria

Vuelve a hacer de las suyas. El actor Steve-O, conocido por su participación en la serie y películas de Jackass, fue rescatado por bomberos después de pegarse con cinta en un espectacular en Los Ángeles, California, como parte de una campaña publicitaria.

De acuerdo con información del portal fox6now.com, el actor Steve-O había posteado un mensaje en su cuenta de Facebook, el cual dice lo siguiente:

“Estoy pegado a un espectacular en este momento y quiero enfatizar que un equipo de profesionales afianzó todo de forma segura. No hay ninguna posibilidad de que me caiga y es importante para mí que no desperdiciemos recursos valiosos de la ciudad en esto”.

En este mismo mensaje, Steve-O dijo: “Estoy feliz de pasar el rato y realmente quiero que el mundo sepa sobre este proyecto en el que trabajé muy duro, se llama Gnarly, y si tienes más de 18, echa un vistazo en steveo.com. Gracias”.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, California, se refirió a este incidente como “una emergencia conductual de un solo paciente” en la cual “una persona se aseguró a un espectacular”.

En el video, se puede observar como varios curiosos empezaron a tomar fotos y más videos del actor Steve-O mientras permanecía pegado con cinta al espectacular.

Después de que fuera bajado en una escalera del Departamento de Bomberos, no quedó claro si Steve-O enfrentará cargos por esta ocurrencia.

