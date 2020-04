Los trabajadores que soliciten beneficios por desempleo en California recibirán 600 dólares adiciones a partir de este domingo 12 de abril.

Así lo dio a conocer el gobernador de California, Gavin Newsom, quien dijo que la medida busca mitigar los efectos que ha dejado la pandemia de coronavirus en el estado.

“Muchos californianos sienten los efectos de esta pandemia, y este beneficio adicional es muy importante para nuestros trabajadores, para que tengan recursos durante este momento difícil”, dijo Newsom, según reportó el diario local La Opinión.

Los 600 dólares adicionales provienen del programa de Compensación Adicional por Pandemia (PAC, por sus siglas en inglés) de la llamada Ley CARES.

Cabe recordar que, según datos proporcionados por el citado medio, el estado de California ha procesado 2.3 millones de solicitudes de beneficios de desempleo en estas últimas cuatro semanas.

La abultada cifra supera por mucho a todas las solicitudes de beneficios de desempleo procesadas durante el año 2019.

“Quiero agradecer a nuestros socios federales, así como a todos en nuestra Agencia Laboral y al personal del Departamento de Desarrollo del Empleo, que trabajan las 24 horas para garantizar que los trabajadores de California tengan los recursos que necesitan para superar este momento difícil”, dijo Newsom, según La Opinión.

