Además, Gálvez señaló que una deportación u orden no es una descalificación automática y citó un precedente sobre la ley de Amnistía de 1986.

De acuerdo con el artículo reseñado, Alex Gálvez instó a los indocumentados a no ‘descalificarse’ antes de que la ambiciosa Reforma Migratoria de Biden sea aprobada por el Congreso .

Y es que la medida legislativa migratoria propuesta por el presidente Joe Biden apenas está en la ‘fase’ de borrador, e incluso esta semana, la Casa Blanca anunció que el demócrata no firmaría órdenes sobre inmigración pese a que se especulaba que lo haría el pasado viernes.

Gálvez señaló que un crimen serio, varios delitos menores o el narcotráfico podrían impedir a una persona acceder a la ciudadanía contemplada en la nueva reforma migratoria. “Fuera de eso, es muy prematuro tirar la toalla o celebrar sin tener bases. No hay nada hasta que no sea finalizada la reforma y para eso falta tiempo. Ahorita hay más preguntas que respuestas”, dijo el abogado.

“Aunque tengan una deportación, cuenta mucho su conducta moral, las raíces que han echado, los hijos que tienen en el país, y que puedan probar que han estado viviendo aquí. Una deportación no es una descalificación automática“, aseguró el abogado de acuerdo con el diario angelino.

Advierte sobre situaciones ante la expectativa de la Reforma Migratoria

También, Gálvez aseguró que “no se puede vender algo que no existe”, al advertir sobre algunos indocumentados que buscan ‘adelantarse’ a la aprobación de la reforma.

“Así no funcionan las cosas. Les pido no dar dinero a nadie por una legalización que aún no sabemos si se va a dar”, afirmo el abogado.

“Por favor, no se dejen asustar; o que su entusiasmo les gane al grado de pagar servicios legales por adelantado”, concluyó Gálvez.

Archivado como: Calificar Reforma Migratoria