Calendario: La semana cultural de Atlanta hasta el 11 de Julio

Luego del feriado del 4 de julio decenas de eventos tendrán lugar en Atlanta en la semana cultural

Bailes, conciertos, espectáculos y otras atracciones familiares están entre las actividades en el Calendario

Como es un fin de semana largo, será ocasión ideal para compartir en familia

Los Huracanes del Norte, la popular banda mexicana de música norteña y liderada por los hermanos Heraclio ‘Rocky’ y Jesús ‘Chuy’ García, amenizará un baile con sus grandes hits como ‘Nomás por tu culpa’ y ‘Que me lleve el Diablo’. Además, alternarán La Zenda Norteña y Perdidos de Sinaloa.

Cuando: 5 de julio, 8 p.m.-3 a.m.

Costo: $50.

Donde: Espacio Discotheque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross.

Info: 770.491.8005 y www.lulutickets.com

BAILES

Sonidero/Rock

Baile sonidero para celebrar la independencia de EE.UU. con Mr. Cali, Sonido Poblanito y Twister. 5 de julio, 9 p.m.-2 a.m. $15. Congas Bar & Grill, 3750 Venture Dr., Duluth. 678.427.4626.

Baile amenizado por La Supremacia Sonidera, Sonido Poblanito, Sonido Twister y el grupo de rock Along Time Agogo. 5 de julio, 10 p.m.-3 a.m. $20 y $30 (preventa) Billares La Vaca, 4306 Chamblee Tucker Rd., Tucker. 678.914.2075.

Mexicanos

Smoke Me Out Tour: baile con Legado 7, Arsenal Efectivo, El de la Guitarra, Los Hijos de García, y Omar Ruiz, entre otros artistas. 6 de julio, 7 p.m.-1 a.m. $60. Arena Henderson, 4380 Stacks Rd., Atlanta. 404.458.5955y www.ticketon.com

Baile/Carreras de caballos

Grupo Laberinto y Revancha Norteña amenizan una fiesta musical familiar con carreras de caballos. 7 de julio. Desde las 10 a.m. $50 y niños menores de 10 años no pagan. Rancho El Centenario, 263 Highfalls Park Rd., Milner. 404.201.8628 y www.tickeri.com

CONCIERTOS

Rock/Ska/Reggae

La banda venezolana Desorden Público en concierto. Las teloneras son Zelula y Rezur. 5 de julio, 8 p.m. $30 (preventa). Smith’s Olde Bar, 1578 Piedmont Ave., Atlanta. 770.547.7973 y www.smithsoldebar.com