“No respeta la vida humana”

“Buenos días, su señoría. Mi nombre es Paul Bender. Soy la persona que conducía la camioneta y la persona a la que disparó Caín Velásquez (el) 28 de febrero de 2022. Simplemente estábamos siguiendo una orden judicial para conseguir un dispositivo de monitoreo GPS para Harry (Goularte) cuando Caín Velásquez comenzó a seguirnos. Nos disparó y nos persiguió a velocidades de más de cien kilómetros por hora. Cuando nos detuvimos cerca de una escuela, Caín Velásquez volvió a disparar contra nosotros y me dañó la arteria y el nervio braquial. He perdido el uso de tres dedos y ya no puedo trabajar porque no pude pasar mi examen físico (del Departamento de Transporte). Sin el uso de mi mano derecha, no sabemos si esta pérdida es permanente”, expuso Bender.

“Caín Velásquez no respeta la vida humana. Podría haber disparado fácilmente a la familia que estaba en el auto de al lado, a peatones inocentes o incluso a niños pequeños. A Caín Velásquez no le importa quién lo vea hacer esto. No le importa el estado de derecho y no respeta nuestro sistema judicial. Si se le da la oportunidad, creo que tratará de terminar lo que empezó. Temo por mi vida, así como por la de mi familia. Ninguna cantidad de fianza o monitor de GPS detendrá a Caín Velásquez. Respetuosamente, su señoría, le pido que por favor ayude a mantener a mi familia y a nuestra comunidad a salvo de Caín Velásquez y deniegue su solicitud de fianza”, agregó la víctima, de acuerdo con la reseña de USA Today.