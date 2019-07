Página

El café: por qué es la bebida favorita de muchos

Conoce los beneficios de beber café ¡no te podrás resistir a él!

Beber café te hará feliz, pero también más delgado ¡entérate cómo!

¿Eres de los que necesitan café para empezar el día? ¿Sientes que no puedes funcionar correctamente hasta que le hayas dado un sorbo a tu bebida favorita? Si alguna vez te has sentido un poco preocupado por consumir esta bebida, no te preocupes, ¡quizá no estés tan mal como pensaste!

Sucede que, además de ser un ingrediente que es mundialmente reconocido por sus bondades para ayudarnos a despertar, la verdad es que el café guarda muchos más secretos de los que alguna vez pensamos, y su consumo ayuda a nuestro organismo de múltiples maneras.

Una de ellas es ayudándolo a mantener el peso o a favorecer la pérdida esos kilitos que te tienen con pendiente; por supuesto, no es una bebida mágica, pero sí contribuirá a que tu metabolismo trabaje de la mejor manera para hacerte llegar a tus metas. Lo mejor de todo es que se tratará de una medida saludable y deliciosa que no atentará contra tu cuerpo como lo harían otras sustancias.

¿Cuáles son los beneficios del café?

Cualquiera que sea su presentación, ya sea si lo tomamos con leche o únicamente con agua, el café contiene nutrientes esenciales que mantienen alerta al cuerpo y que, con un consumo moderado, pueden prevenir enfermedades neurodegenerativas y la diabetes.

Una sola taza de café nos proporciona potasio, manganeso, niacina y vitaminas B12 y B5; estos nutrientes la hacen una de las bebidas antioxidantes más potentes en todo el mundo, ya que una porción de este ingrediente tiene más propiedades que una porción de fruta o verdura, por eso es bueno una taza de café para empezar el día.