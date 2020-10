Cae meteorito entre Pensilvania y Ohio

Se cree que pasó por 15 estados

Se trata de un meteorito atípico y desconocido

Cae meteorito entre Pensilvania y Ohio. Durante la madrugada de este miércoles entre los cielos de Pensilvania y Ohio se pudo apreciar un destello de lo que parece ser un meteorito.

Usuarios de redes sociales del área de Pensilvania y Ohio donde fue posible ver el meteorito subieron imágenes y videos de este fenómeno hace algunas horas.

La Sociedad Estadounidense de Meteoros (AMS, por sus siglas en inglés) recibió hasta el momento de la redacción de esta nota 320 informes provenientes de 15 estados diferentes de Estados Unidos, sobre esta bola de fuego que fue visible durante las primeras horas de este miércoles 30 de septiembre.

A través de su cuenta oficial de Facebook, compartieron dicha información con un mapa de la cantidad de personas y lugares donde fue observado este fenómeno.

El evento se encuentra bajo investigación, sin embargo, posteriormente la Sociedad Estadounidense de Meteoros señaló a través de un artículo publicado en su sitio oficial www.amsmeteors.org que “la bola de fuego viajaba del sureste al noroeste y terminó su vuelo visible en algún lugar sobre North Benton, OH”.

Robert Lunsford, integrante de la Sociedad Estadounidense de Meteoros, declaró para The Associated Press que “lo más probable es que la bola de fuego fuera un meteoro aleatorio no asociado con ninguna lluvia de meteoritos conocida”.

“Se necesita un objeto del tamaño de una pelota de béisbol para crear un destello tan brillante como la luna llena”, continuó Lunsford. Evidentemente el objeto que produjo este destello, que se cree fue apreciable en casi 15 estados de EEUU, tiene que ser considerablemente más grande.

También señaló Lunsford que es necesario más análisis del evento para determinar el tamaño real del objeto que penetro la atmosfera.

