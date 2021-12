Medios de comunicación locales, informaron que el accidente ocurrió alrededor de las 12:35 p.m., hora local, hasta el momento no se conocen los detalles del incidente ya que están en plena investigación. En redes sociales, los internautas han publicado imágenes y videos que dejó el incidente aéreo.

En redes sociales, circula un video de cómo resultó el incidente aéreo y las imágenes que usuarios han capturado al pasar por la zona. Hasta el momento, las autoridades han informado que continúan con la investigación del accidente y se ha cercado el paso vehicular; aún no se conoce cuantas personas iban a bordo, pero sí el modelo del helicóptero.

ACCIDENTE FATAL. En Luisiana, se registró esta tarde de martes la caída de un helicóptero en la I-10 en dirección este en el puente Bonnet Carre Spillway, según los primeros reportes de la policía. En los informes que ofrecieron las autoridades, se lee que aún no hay una lista preliminar de las personas que resultaron heridas o si se reporta algún fallecido.

El incidente llamó la atención, debido a que alrededor de 20.000 personas se quedaron sin electricidad en Kenner casi al mismo tiempo que el accidente, la información aún no ha sido confirmada señaló Fox 8. De acuerdo con las autoridades, aún no se tiene una hipótesis certera sobre lo ocurrido, por lo que esperarán la investigación de la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Archivado como: Cae helicóptero Luisiana

Las autoridades informaron que hasta el momento, no hay una lista de lesionados o fallecidos, además de que aseguraron que por el momento no se conoce cuantas personas iban a bordo del helicóptero que terminó estrellándose. Se espera que en un par de horas, al información sobre los lesionados salga a la luz.

“Las tropas están respondiendo actualmente a un accidente de helicóptero en la I-10 en dirección este en el poste de la milla 212 (Bonne Carré Spillway Bridge). La I-10 en dirección este en US Hwy 51 está cerrada actualmente. El tráfico de la I-10 en dirección este se está desviando a la US Hwy 51 en dirección sur… “, señaló la cuenta de la policía de Luisiana . Archivado como: Cae helicóptero Luisiana

En redes sociales, la policía de Luisiana informó que en estos momentos agentes permanecían en el lugar donde ocurrió el incidente y señaló a los automovilistas que deben buscar una opción más viable debido a que estará cerrada esa parte de la autopista. Además, informaron que las autoridades están desviando a los vehículos hacia la US Hwy 51.

¿Qué ocasionó el fatídico accidente de helicóptero?

