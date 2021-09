Al principio, no se confirmó cuántas personas se encontraban en el helicóptero hasta este viernes. Lo que se dio a conocer es que la identidad de las personas quedará en confidencialidad por respeto a los familiares de los fallecidos, además de que están en un proceso de investigación y prefieren mantener algunos datos en privado. Archivado como: Cae helicóptero Georgia

De acuerdo con The Associated Press, tres personas murieron cuando un helicóptero se estrelló en los densos bosques de una reserva nacional de vida silvestre en el centro de Georgia, según mencionó uno de los investigadores que se encuentran a cargo del caso del accidente que ocurrió el pasado miércoles.

Las autoridades no compartieron la identidad de las tres personas fallecidas, pero sí que continuarán con las investigaciones sobre las causas del accidente y por supuesto, dar un veredicto sobre lo que sucedió en la noche del miércoles. Hasta este instante, se ha mencionado que fue un “impacto de alta energía”.

The Associated Press, comentó que en la misma conferencia que sucedió este viernes se confirmó quienes eran las personas que iban dentro del helicóptero y que lamentablemente fallecieron de una trágica manera. Sus nombres permanecen en confidencialidad y las autoridades han comentado que lo revelarán cuando sea el momento indicado.

Cae helicóptero Georgia: Los datos que se conocen del helicóptero

El portal de The Sun, indicó dónde fue que el helicóptero hizo su despegue y a qué hora ocurrió. No se conoce el destino al que iba dirigido ya que las autoridades no lo revelaron, pero si las condiciones del clima por lo que la causa del accidente podría haber sido por el mal clima que había en el día, de acuerdo con el investigador de seguridad.

“El helicóptero despegó de Thomasville, a unas 180 millas (290 kilómetros) al sur del lugar del accidente, a las 6:40 pm del miércoles”, comentó durante la conferencia de prensa, McCarter. Además, mencionó una de las hipótesis más viables en torno a la caída el helicóptero que ocurrió en Georgia. Archivado como: Cae helicóptero Georgia