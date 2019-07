Cae Facebook. Las empresas de redes sociales más grandes Zuckerberg se han caído en esta mañana de miércoles 3 de julio. Los usuarios están reportando inconvenientes y se quejan en Twitter y DownDetector.

No funciona el envío de imagen, audio y video, o sea, no puedes descargar material audiovisual. En el caso de Facebook e Instagram, la mayoría las quejas vienen de Europa Central, la costa Este de Estados Unidos, Perú y parte de Sudamérica. Los reportes de las caída de las redes sociales comenzaron a llegar aproximadamente a las 09:00 horas de la Ciudad de México.

Las memes y las protestas inundan Twitter, que está de parabienes porque no queda otra que patalear allí.

¿Cómo saber si te está sucediendo? Sigue estos pasos:

No es el fin del mundo, es un paréntesis que no tardará en arreglarse. Miles de personas se han quedado “incomunicadas”, sin Facebook, Instagram o WhatsApp pero estas caídas se dan de vez en cuando.

Everyone from instagram, facebook, whatsapp, checking if they’re not the only one who’s having problems #WhatsAppDown #instagramdown pic.twitter.com/QKjvqoSfZm

— City lights G.A ongoing📌 (@Chansdick_) July 3, 2019