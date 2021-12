Cae avioneta Katy Texas: Había pronóstico de neblina y lluvias

El misterio que las autoridades de la FAA deben de resolver ahora es por qué si la nave no reportó ninguna actividad en los radares, no se lanzó una búsqueda luego de su inusual desaparición de los controles de tráfico aéreo. La FAA advirtió que hasta que no terminen sus investigaciones no harán comentarios.

Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos tenían para el área metropolitana de Houston, Texas, para todo el miércoles ocho de diciembre del 2021 una baja densidad de nubes con poca visibilidad y neblina en las zonas serranas, además de lluvias aisladas. Archivado como: Cae avioneta Katy Texas.