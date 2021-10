Los músicos viajaban en una camioneta tipo Van cuando ocurrió el accidente automovilístico, los integrantes de la agrupación se impactaron a gran velocidad en contra de un muro de protección, tras perder el control del automóvil. La mayoría de los integrantes sufrieron lesiones que no son de gravedad.

La mayoría de los integrantes sufrieron lesiones que no son de gravedad, pero fue el hijo del fundador de la agrupación, Homero Guerrero Jr. quien resultó gravemente herido tras el choque. Inmediatamente fue trasladado a un hospital para atender sus heridas. Los médicos afirman que se encuentra delicado de salud.

“En qué lugar o ciudad sufrieron el accidente señor”, “Fue en Guanajuato en la carretera”, “Deja Vu … ojala no se repita la historia”, “Pronta recuperación para él”, “En oración y en manos de Dios cuando lo operen que sea Él el que dirija las manos del médico que intervendrá en su operación”, fueron algunos de los comentarios.

Hace algunas semanas la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI México) informó el sensible fallecimiento del compositor y productor musical José Alfredo Jiménez Jr, hijo del cantante mexicano José Alfredo Jiménez, a través de sus redes sociales . Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas.

“La noche que me diste las estrellas”

Algunas de las composiciones de José Alfredo Jiménez Jr son Herida sobre herida, La noche que me diste las estrellas y Me hace falta una pieza, coautorías con Juan Carlos ‘El Pato’ Medina; Fugitivo, escrita en colaboración con Reyli Barba, y No lo niego, en coautoría con Mario Monge.

Su canción llamada México, escrita en colaboración con el cantautor y productor musical Jesús Monárrez fue finalista entre más de cuatro mil temas del concurso México de mi corazón, organizado por la Secretaría de Turismo de México. Archivado como: Cadetes de Linares accidente