Cadena perpetua para hispano que mató a agente fronterizo en Arizona

Un hispano condenado por matar a un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos hace nueve años, en un caso que expuso el fallido operativo federal conocido como “Rápido y Furioso”, fue sentenciado el miércoles a cadena perpetua.

El juez federal David C. Bury sentenció al hispano Heraclio Osorio Arellanes a cadena perpetua obligatoria tras las emotivas comparecencias de las hermanas de Brian Terry, el agente que murió baleado cuando cumplía su deber en una misión en Arizona el 14 de diciembre de 2010.

A federal judge on Wednesday sentenced Heraclio Osorio-Arellanes to a life term in the killing of the Border Patrol agent, Brian A. Terry, who was fatally shot during a firefight with Mexican bandits on Dec. 14, 2010. https://t.co/kN2UbBYYGx

— NYT National News (@NYTNational) 9 de enero de 2020