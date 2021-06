Las historias de crimen pueden llegar a ser tan aterradoras que en ocasiones parecen sacadas de una película de terror y esto es lo que ocurrió cuando la policía detuvo a un hombre que está acusado de asesinar a su novia y luego intentar vender su vehículo con cadáver de ella dentro, de acuerdo al portal de noticias de New York Post .

Otro crimen que resultó ser un misterio el de la joven Samanta Zapon fue asesinada de un balazo en el pecho y la policía no tiene, hasta ahora, ninguna pista del crimen. Zapon, de 19 años, fue encontrada muerta de un balazo en el pecho por patrulleros del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) y las autoridades necesitan la ayuda de la comunidad para resolver el caso.

Un patrullero del HPD fue enviado al 8700 Meadowcroft Drive, en el oeste de Houston, detrás del complejo de cines AMC Studio 30, un punto de reunión muy popular entre los adolescentes en la ciudad. Cuando el agente llegó encontró el auto de la chica estacionado en la calle y le llamó la atención que el auto estuviera estacionado en la calle y, aparentemente, con varias horas de no haber sido movido.

Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston (HFD, por sus siglas en inglés) que llegaron al lugar alertados por la llamada de emergencia del patrullero no pudieron hacer nada por la chica y se le declaró muerta.

CONSTERNACIÓN

El misterioso asesinato de Samanta Zapon provocó indignación en su familia y amigos quienes expresaron en las redes sociales su consternación por la muerte de la chica y mucha gente se unió a su dolor tras saber de la muerte.

Glenda Manzanares, prima de la madre de la chica asesinada, abrió la cuenta Go Fund Me bajo el nombre Samanta Zapon’s Funeral and Memorial (Ceremonia Funeraria de Samanta Zapon) para pedir ayuda para cubrir los gastos generados tras su muerte. Archivado como: Cadáver de novia