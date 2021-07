Cadáver de una niña que fue estrangulada por su vecino, permaneció todo ese tiempo en su casa

Fue encontrado en una tumba poco profunda en un bosque cercano el año pasado

Elementos de la policía ya habían registrado ese propiedad un par de veces

El cadáver de una niña de seis años de edad, Faye Swetlik, que fue estrangulada por su vecino Coty Taylor, permaneció todo ese tiempo en su casa, de acuerdo a un reporte policial que fue replicado por el portal de noticias de The Sun.

Este nuevo informe policial detalla aspectos como el de que el cuerpo permaneció durante dos días antes de ser encontrado en una tumba poco profunda en un bosque cercano el año pasado, luego que la niña fuera estrangulada por el hombre.

COMPAÑERO LO DELATA

Como una historia sacada de una película, elementos de la policía ya habían registrado ese propiedad un par de veces y lo más extraño del caso fue que no encontraron nada, ni una prueba que al menos diera un indicio de que allí estaba el cadáver de la niña estrangulada.

Hasta el momento, no está claro porqué motivos la policía no encontró nada si revisó en dos ocasiones el lugar, sin embargo, el compañero de cuarto de Taylor fue el que dio la pista para que hallaran el cuerpo, ya que les dijo que: “nunca había olido a una persona muerta antes, pero había algo que no estaba bien”.