Citando a las autoridades policiales, el periódico New York Post reseñó el jueves 24 de marzo que un hombre de Rhode Island, al noreste de Estados Unidos, supuestamente mató a su novia, envolvió el cadáver en toallas y plástico y luego lo metió en el refrigerador de su apartamento.

Familia quedó consternada al saber que la mujer fue asesinada y su cadáver puesto dentro de un refrigerador

La policía recuperó una pistola Smith & Wesson calibre .38 que se cree que se usó en el asesinato, y un rifle, informó The Providence Journal, también citado por el New York Post. Aunque los informes mencionaron que la pareja compartía el apartamento donde se encontró el cuerpo de Sherbert Maddox, la familia le dijo al Journal que la víctima no vivía allí.

Nathan Cooper aparentemente tenía condenas previas y un patrón de violencia doméstica contra Sherbert Maddox, según The Providence Journal. Los familiares de la víctima quedaron consternados al enfrentarse al trágico final que tuvo su ser querido a manos de su propio novio.