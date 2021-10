A pesar de eso, pidieron la opinión de otro especialista particular, quien reconfirmó el fallecimiento, e iniciaron los trámites para su velación y cremación. Explicó que su mamá padecía problemas del corazón y desde hace 5 años tenía diabetes y presión arterial alta (Con información de Agencia Reforma) Archivado como: Cadáver en ataúd se mueve y causa pánico.

En un canal de aguas negras fue localizado el cadáver de una persona en la Colonia Los Santibáñez en Tlaquepaque, Jalisco, en México. Como solo una parte del cuerpo se percibía no fue posible determinar las causas de muerte de la persona.

Las autoridades solicitaron la intervención de los elementos de los Servicios Médicos Municipales, quienes confirmaron que se trataba de una persona sin vida. Por la forma en que fue encontrado no se pudieron precisar en el sitio las características físicas ni las causas de muerte.

Los internautas se han preguntado si la persona que grabó el incidente permitió que se enterrara a la persona, debido a que posiblemente seguía con vida; otros usuarios indicaron que era parte de un reflejo, que a veces se refleja en las personas fallecidas, por tal motivo, no es que estuviera saludando, sino un efecto.

Los demás asistentes del funeral parece que no se dieron cuenta de la acción que se desarrolló a unos metros de ellos, sino que siguieron actuando como si nada hubiera sucedido y continuaron con el proceso del entierro; la persona que grabó el video, tal parece que se dio cuenta cuando revisó las escenas filmadas.

La persona que editó el video repitió la escena con una velocidad más lenta para que se pueda apreciar el instante en que la mano del cadáver se está apoyando en el vidrio del ataúd donde fue enterrado. La cámara solo enfocó un par de segundos esa acción y parece que la persona que grabó no se dio cuenta de lo que estaba presenciando.

De acuerdo con la información que brindó la cuenta de YouTube, el video fue filmado en la ciudad de Manado en Indonesia el año pasado. Pero, en los últimos días, se ha viralizado en distintos medios de redes sociales, donde los usuarios no pueden creer lo que observaron y cómo claramente se observa la mano moverse hacia el vidrio.

Video cadáver saludando ataúd: ¿Está vivo?

Algunos de los internautas mencionaron que el hombre o mujer que parece estar dentro del ataúd seguiría con vida. Por esa razón, es que está apoyando la mano en el vidrio que da hacia el ataúd, como si estuviera pidiendo auxilio; claro, solo fue una de las tantas teorías que surgieron en los comentarios y no se conocen más detalles.

“¿Aún así lo enterraron? A mí no me causa muy buena espina que con la pandemia se deshagan rapidito de los cuerpos.”, “¡Ay, Dios! Está vivo”, “Ese cuerpo está vivo, jod… está vivo o si no es por qué es un zombie, qué miedo”, comentaron algunos seguidores en la cuenta de YouTube que publicó el video.