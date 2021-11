Si tienes una relación de amor/odio con tu pelo, no estás sola. Todas hemos gritado “¿POR QUÉ NO COOPERAS?” a nuestro pelo más de lo que queremos reconocer . Si tienes el pelo rizado u ondulado, las puntas rotas o difíciles, o sencillamente sufres del viejo frizz… entonces probablemente estás desesperada por ayuda. La humedad no es tu amiga y estás cansada de la lucha con tu secador de pelo todos los días. Parece que el pelo lacio es la respuesta. Elegante, controlado y libre de frizz. ¿Dónde podemos firmar? ¿Alisado es siempre mejor? Y, lo más importante, ¿es alisarse el cabello realmente tan fácil y hermoso como parece?

1. No todos los tratamientos son iguales

Como encontrar el sostén correcto, el doctor adecuado y el cónyuge perfecto, en el tema del alisado, no todos los tratamientos son iguales. No todos funcionan de la misma forma, no logran los mismos resultados y no están hechos para cada tipo de cabello. Primero hay que evaluar tus necesidades y tipo de cabello. ¿Tienes cabello ondulado? ¿Rizos rebeldes que necesitan ser domados? ¿Frizz que deseas suavizar? ¿Es tu cabello fácilmente dañado o fuerte? ¿Cuánto dinero estás dispuesto a gastar? Estas son preguntas importantes para hacerse antes de decidir qué tratamiento es adecuado para ti.