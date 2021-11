Los cuentos de viejas dicen que se debe cambiar de champú cada tres meses, evitar teñirte el pelo durante el embarazo… y mil cosas más. ¿Te resulta familiar? Nuestras bien intencionadas abuelas querían hacernos creer estos cuentos chinos. Pues bien, ya es hora de enterrar 10 de los principales mitos absurdos y de empezar a cuidarse el cabello de verdad.

1. Cepillarse el pelo 100 veces le dará brillo

Falso: cepillarse el pelo demasiado puede, de hecho, dañarte el pelo, especialmente si usas cepillos baratos. Esto no te dará brillo tampoco, sino que te dejará el pelo más bien opaco y lo debilitará abriéndote las puntas. Cepíllate el pelo cuando esté casi seco para evitar que se te enrede.

2. Teñirte el pelo cuando estás embarazada puede dañar al bebé

No está probado. No hay aún pruebas científicas que prueben que sea cierto. Hay gente que dice que solo se debe teñir el pelo después del tercer trimestre, cuando el bebé está completamente formado. Para estar más segura, consulta un médico.

3. El pelo se acostumbra a un champú o acondicionador

Falso. No hace falta que botes tu marca de champú preferida. Dependiendo de las necesidades de tu cabello, tu champú habitual te irá siempre bien. Por otro lado, si no usas el champú o acondicionador correcto, tu pelo puede sufrir las consecuencias, perdiendo brillo o rizándose. Intenta averiguar qué tipo de pelo tienes. Cambia de marca si deseas un resultado diferente. Pero no cambies si te funciona bien el que usas habitualmente.