La mayoría de los consumidores creen que este efecto espumante significa que el producto está haciendo su trabajo correctamente. Pero el hecho es que los champús que contienen sulfato a menudo remueve los aceites esenciales del cabello e incluso remueve la pigmentación del cabello pintando. El estilista de celebridades, Riccardo Maggiore, dijo a Woman’s Day que “muchos champús que contienen agentes espumantes como lauril sulfato de amonio, laureth sulfato de amonio o lauril sulfato de sodio, son agresivos y secan el cuero cabelludo. Así que debes permanecer lejos de esos champús. “Si no puedes encontrar un champú libre de sulfato, el sulfato de sodio laureth es un agente más suave, así como lauril TEA o sulfatos laureth que también son buenas selecciones. Aquí hay 10 razones por las que tu cabello te agradecerá escoger champús libres de sulfato:

¿Por qué sentarte ahí y rascarte el cuero cabelludo en esa reunión de trabajo cuando ya no tienes por qué hacerlo? Muchos estudios han demostrado que usar champú con sulfatos irrita la piel. Los participantes en estos estudios que usaron champús libres de sulfato, se dieron cuenta que la irritación había disminuido visiblemente.

3. Mantiene el color del cabello

Después de todo ese dinero que has gastado en el color de tu cabello o en un tratamiento de queratina caro, no vayas a tirarlo por la borda por usar un champú con sulfato acribillado. El uso del champú sin sulfatos no remueve la pigmentación de las hebras del folículo y ayuda a conservar el color y el proceso de queratina por mucho más tiempo.

4. Retiene los aceites naturales del cabello

Los folículos pilosos trabajan para mantener el aceite en nuestro cuero cabelludo, de lo contrario, nuestro cabello se vería seco, quebradizo y sería difícil de manejar. Al evitar las propiedades del champú con sulfato que quitan el aceite del cabello, éste comenzará a verse como lo tenías en tu fiesta de quince años.